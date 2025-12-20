Haberler

Rashica, bu sezon ligde ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor'a karşı oynanan maçta Süper Lig'deki ilk golünü atarak takımına 1-0'lık galibiyet getirdi.

Bu sezon 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Avrupa kupaları olmak üzere 17 maçta forma giyen Rashica, bu maça kadarki tek golünü UEFA Konferans Ligi Elemeleri Play-Off turu ilk maçında Lausanne'ye karşı atmıştı. Tecrübeli oyuncunun ligde de 2 asisti bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Milot Rashica, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

