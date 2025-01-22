Milot Rashica, Avrupa'da İlk Gol Sevinçini Yaşadı

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Athletic Bilbao karşısında attığı gollerle bu sezon Avrupa'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, müsabakanın 17. ve 60. dakikalarında kaydettiği gollerle 3 puanın mimarlarından oldu. Rashica, fileleri sarsarak bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü de atmış oldu.

Milot Rashica, ayrıca takımının 3. golünde Rafa Silva'ya asist yaptı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kosovalı kanat oyuncusu, 79. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı. - İSTANBUL