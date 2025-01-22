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Milot Rashica, Avrupa'da İlk Gol Sevinçini Yaşadı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederken, Milot Rashica iki gol atarak bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini yaşadı ve Rafa Silva'ya asist yaptı.

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Athletic Bilbao karşısında attığı gollerle bu sezon Avrupa'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, müsabakanın 17. ve 60. dakikalarında kaydettiği gollerle 3 puanın mimarlarından oldu. Rashica, fileleri sarsarak bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü de atmış oldu.

Milot Rashica, ayrıca takımının 3. golünde Rafa Silva'ya asist yaptı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kosovalı kanat oyuncusu, 79. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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