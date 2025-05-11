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Milot Rashica 10 Hafta Sonra Gol Sevinci Yaşadı

Milot Rashica 10 Hafta Sonra Gol Sevinci Yaşadı
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Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederken Kosovalı oyuncu Milot Rashica, 10 hafta aradan sonra attığı golle takımına katkı sağladı.

Beşiktaş'ta Kosovalı oyuncu Milot Rashica, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig'de 10 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 28 yaşındaki kanat oyuncusu, müsabakanın 44. dakikasında takımın 2. golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig'de son olarak 25. haftada Eyüpspor filelerini havalandıran Rashica, 10 hafta sonra golle tanışmış oldu. Rashica 62. dakikada Immobile'nin attığı 3. golün de hazırlayıcısı oldu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından maça 11'de başlatılan Milot Rashica, 73. dakikada yerini Keny Arroyo'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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