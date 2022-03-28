Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un oyuncularla yaptığı kısa toplantının ardından milliler son antrenmanını gerçekleştirdi.Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.