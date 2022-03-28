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Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Dönmez - Spor
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Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.

Milliler, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un oyuncularla yaptığı kısa toplantının ardından milliler son antrenmanını gerçekleştirdi.Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.

- Aziz
Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Spor

A Milli Futbol Takımı, Serdar Aziz, İtalya, Aziz, Spor, Haberler

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