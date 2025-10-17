Haberler

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
2026 FIFA Dünya Kupası'nda toplam 1 milyar dolarlık ödül dağıtılması bekleniyor. Eğer A Milli Takım finallere kalırsa, yalnızca katılım payı olarak 13 milyon dolar kazanacak. Bu durum, hem sportif başarı hem de ekonomik kazanç açısından büyük önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar, finallere katılmaları halinde 2,5 milyon dolar hazırlık ödeneği ve 9 milyon dolar katılım primi alacak.

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılması, hem sportif başarı hem de ekonomik kazanç açısından büyük önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar, finallere katılmaları halinde 2,5 milyon dolar hazırlık ödeneği ve 9 milyon dolar katılım primi alacak. Böylece Türkiye'nin Dünya Kupası bileti, toplamda 13 milyon dolarlık ayakbastı parası anlamına gelecek. Grup aşamasında her galibiyet 2 milyon dolar, beraberlik ise 1 milyon dolar ödül kazandıracak.

FİNALLER KASA DOLDURACAK

FIFA'nın toplam ödül bütçesinin bu kez 1 milyar doları bulması bekleniyor. Resmi rakamlar, 5 Aralık'ta yapılacak grup kura çekimi sonrasında açıklanacak. Katar 2022 Dünya Kupası'nda toplam ödül miktarı 440 milyon dolardı. Turnuvayı şampiyon tamamlayan Arjantin, 42 milyon dolar ödül almıştı.

2026'da ise kupayı kazanan ülkenin en az 80 milyon dolar kazanması bekleniyor. Bu rakam, Dünya Kupası tarihindeki en yüksek ödül miktarı olarak kayda geçecek.

MİLLİ TAKIM İÇİN TARİHİ FIRSAT

A Milli Takım'ın finallere kalması, Türk futboluna büyük ekonomik katkı sağlayacak. FIFA gelirleri, sponsor anlaşmaları ve yayın haklarıyla birlikte milli kasaya on milyonlarca dolar girmesi öngörülüyor. Ay-Yıldızlılar, sahadaki başarılarının yanı sıra mali anlamda da adeta "para basacak".

