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Milliler, Azerbaycan ve Bosna Hersek ile karşılaşacak

Milliler, Azerbaycan ve Bosna Hersek ile karşılaşacak

Spor Haberleri

Ümit Milli Takımı, haziran ayında Azerbaycan ve Bosna Hersek ile özel maçta karşılaşacak.

Ümit Milli Takımı, haziran ayında Azerbaycan ve Bosna Hersek ile özel maçta karşılaşacak.

Ümit Milli Takım, 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Azerbaycan, 20 Haziran Salı günü saat 20.00'de Eyüp Stadyumu'nda Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Azerbaycan ve Bosna Hersek ile oynayacağı özel maçlar, eylül ayında başlayacak olan 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Milliler, elemelerde İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Azerbaycan Spor Haberler

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