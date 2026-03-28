Milli yüzücülerden Prag ve Graz'da 2'si altın 9 madalya kazandı

Prag ve Graz'da düzenlenen Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları'nda milli yüzücüler, toplamda 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak 18 madalya ile döndü.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Alisa Enercan, kadınlar 200 metre kelebekte 2: 11.95'lik derecesi ile gümüş madalya kazandı.

Mustafa Özgür Yalçın ise erkekler 200 metre kurbağalamada 2: 16.79'luk derecesi ile bronz madalya elde etti.

Emre Onuş, Demir Özdemir, Arel Gültekin ve Ahmet Mete Boylu'dan oluşan 4x200 metre serbest erkek bayrak takımı da 7: 25.27'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Alisa Enercan, Dila Gencay, Beren Başaran ve Selinnur Sade'den kurulu 4x200 metre serbest kadın bayrak takımı da 8: 26.79'luk derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Avusturya'da 1'i altın 5 madalya

Avusturya'nın Graz kentindeki Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda ise milli sporcular 1 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Organizasyonda Sarper Taze, erkekler 200 metre kelebekte 2: 04.17'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

Emir Bartu Özcan ise erkekler 200 metre kurbağalamada 2: 23.64'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Yaren Soysal, kadınlar 200 metre kurbağalamada 2: 31.88'lik derecesi ile gümüş madalya aldı.

Sarp Canlı, Kaan Akça, Toprak Topatan ve Sarper Taze'den kurulu 4x200 metre serbest erkek bayrak takımı da 7: 52.25'lik derecesi ile gümüş madalya kazandı.

Alara Gökalp, Beril Çağrı, Damla Maviler ve Derin Anbarlı'dan oluşan 4x200 metre serbest kadın bayrak takımı da 8: 28.85'lik derecesi ile gümüş madalya kazanırken, ayrıca 15 yaş ve 16 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
