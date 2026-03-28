Milli yüzücülerden Prag ve Graz'da 9 madalya

Milli yüzücüler, Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları'nda 9 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Emre Onuş, erkekler 400 metre karışıkta 4.22.92'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

Erkekler 200 metre sırtüstünde Utku Ulucan, 2.02.18'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Can Acar, Yiğiter Tutarlar, Yavuz Ömer Ağa ve Demir Özdemir'den oluşan erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı da 3.44.48'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Avusturya'da 6 madalya

Avusturya'nın Graz kentindeki Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda ise milli sporcular 6 madalya aldı.

Tunç Uçan, erkekler 400 metre karışıkta 4.33.81 ile, Umut Aras Özkan erkekler 50 metre kelebekte 25.55 ile, Ayşe Nazlı Sönmez ise kadınlar 50 metre kelebekte 28.04'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yavuz Kaan Satır, Emir Bartu Özcan, Umut Aras Özkan ve Kaan Akça'dan oluşan erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı da 3.53.12'lik derecesiyle kürsünün zirvesinde yer aldı.

Beril Çağrı, kadınlar 100 metre serbestte 58.42 ile üçüncü olurken İpek Sözer, Yaren Soysal, Cemre İnce ve Beril Çağrı'dan oluşan kadınlar 4x100 metre karışık bayrak takımı da 4.19.57 ile bronz madalya elde etti.