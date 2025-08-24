Doğukan Ulaç, Şampiyonluğunu Cengiz Topel'e Adadı

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda şampiyon olan milli yüzücü Doğukan Ulaç, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i kabri başında anarak şampiyonluğunu ona adadı.

Bu yıl 37.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda milli yüzücü Doğukan Ulaç şampiyon oldu. Ulaç, ödülünün ardından antrenörü Emre Seven ile birlikte Edirnekapı Şehitlik ve Mezarlığı'nda bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in kabrini ziyaret etti. Ödülü Cengiz Topel'e adayan Doğukan Ulaç, "Bugün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda şampiyon oldum. Bu başarımızı Kıbrıs'ta şehit düştüğü için Cengiz Topel'e adıyoruz" diye konuştu.

Antrenör Emre Seven ise, "Bu sabah minik bir söyleşi geçti aramızda. Dedim ki 'Bugün şampiyon olursan Yüzbaşı Cengiz Topel'i ziyaret edelim ve bu başarıyı onun manevi hatırasını hediye edelim.' Birinci olduk, geldik, ziyaretimizi yaptık, duamızı ettik. Ne mutlu onlara ve ne mutlu Doğukan gibi sporculara, onların yolunda gidenlere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL