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Milli yıldızlar saha dışında da yetenekli! Soyunma odası, Çekya zaferinin ardından bayram yerine döndü

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 takım arasına girmeyi başaran A Milli Takım'da futbolcular, bu başarının ardından hem saha için de hem de soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Ay-yıldızların soyunma odasında kameralara yansıyan eğlenceli anları ise sosyal medyada viral oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Milliler, bu zafer sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Milli futbolcuların soyunma odasındaki eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu.

SOYUNMA ODASI BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Maçın son bölümlerinde gelen golle Çekya'yı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılarımız, maçın ardından hem sahada hem de soyunma odasında çok büyük sevinç yaşadı. Milli yıldızlar, saha içindeki kutlamaların ardından soyunma odasında da kutlamalara devam etti. Müzik eşliğinde göbek atan, oynayan ve eğlenen futbolcularımızın bu anları sosyal medyada viral olurken, görüntülerin yer aldığı video da paylaşım ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Onuncu Köy:

Cenk Tosunun oyununu kaydettim

15
0
yanıtYanıtla
İsmet Bedük:

Tosun paşa dökmüyor Maşallah ??

13
0
yanıtYanıtla
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