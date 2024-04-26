Milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli yelkenciler Deniz Çınar ile Lara Nalbantoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü sporcuları Çınar ve Nalbantoğlu, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen tüm sınıflar olimpiyat eleme yarışlarında 470 karma sınıfında olimpiyat kotası almayı başardı.

İki sporcunun daha kota almasıyla Türkiye'nin, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında mücadele edecek sporcu sayısı 8'e yükseldi.