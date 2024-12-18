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Milli voleybolcu Hande Baladın'la ilgili flaş iddia

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Hande Baladın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınından gelen haberlere göre, Baladın'ın bu sezon sonunda turuncu beyazlı ekipten ayrılacağı ileri sürüldü. Ancak Baladın'ın hangi takıma gideceği henüz belirtilmedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Hande Baladın'la ilgili ortaya atılan bir iddia şaşkınlık yarattı.

TAKIMDAN AYRILACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Eczacıbaşı'nın sembol ismi haline gelen Hande Baladın'la ilgili ayrılık iddiası ortaya atıldı. İddia, Brezilya basınından geldi. Falando Sobre Volei'deki haberde Hande Baladın'ın bu sezon sonunda turuncu beyazlı ekipten ayrılacağı ileri sürüldü.

Ancak Hande'nin hangi takıma gideceği haberde yer almadı. Hande'nin hem haberinin Brezilya basınında yer alması, hem de ayrılacağının belirtilmesi şaşkınlık yarattı.

Hande Baladın, Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde yaptığı bir açıklamada, "Bildiğiniz gibi Eczacıbaşı ile 1 sezon saha sözleşmem var. Bundan önceki yıllarda aslında bunu pek düşünmüyordum ama son yıllarda daha fazla düşünmeye başladım bu konu hakkında. Böyle bir hayalim var, ne zaman olacağını bilmiyorum ama bakalım umarım gerçekleştirebilirim" demişti.

Milli voleybolcu Hande Baladın'la ilgili flaş iddia
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

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