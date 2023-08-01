Milli Voleybolcu Hande Baladın'a Tehdit Mesajları Gönderen Şüpheli Tutuklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Mustafa N. tutuklandı.

FIVB Milletler Ligi'nde bu yıl şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Hande Baladın, "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım, bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde tehdit mesajları attığı iddiasıyla Mustafa N. adlı Instagram kullanıcısı hakkında dün suç duyurusunda bulunmuştu.

Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şüphelinin yakalanarak cezalandırılmasını talep etmişti.

Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Teknik personel olarak görev yaptığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, "silahla tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.