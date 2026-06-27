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Milli voleybolcu Efe Bayram, Volley Prata ile anlaştı

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A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Bayram, İtalya Süper Lig takımlarından Voley Prata ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki smaçör, daha önce Cisterna Volley'de forma giymişti.

Milli voleybolcu Efe Bayram, İtalyan takımı Voley Prata ile sözleşme imzaladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki smaçör, İtalya Süper Lig takımlarından Voley Prata ile sözleşme imzaladı.

Efe, daha önce kaptanlık yaptığı bir diğer İtalyan takımı Cisterna Volley'de üç sezon forma giymişti.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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