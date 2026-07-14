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Milli voleybolcu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildi

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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Oyuncu, Sırbistan maçı kadrosuna alınmadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

TVF'den A Milli Erkek Takımı oyuncularından Bedirhan Bülbül'ün sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Bedirhan Bülbül'de oluşan sağ omuz ağrısı nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonrası omuz sıkışma sendromu tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır. Buna bağlı olarak oyuncumuz Sırbistan ile oynayacağımız müsabakanın kadrosuna dahil edilmemiş olup, iyileşme süreci gözlemlenerek ilerleyen müsabakalara dahil edilmesi öngörülmektedir."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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