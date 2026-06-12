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Milli sporcular, Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda ter dökecek

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Milli sporcular, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye'yi Enes Kızılcık, Gültigin Er ile para triatletler Uğurcan Özer, Kübra Dere ve Tahir Erdemir temsil edecek. Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, madalya hedeflediklerini belirtti.

Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tarragona kentindeki organizasyonda Türkiye'yi yarın milli triatletler Enes Kızılcık ve Gültigin Er temsil edecek.

Şampiyonada milli para triatletler Uğurcan Özer, Kübra Dere ve Tahir Erdemir ise pazar günü yarışacak.

Federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sporcularımız şampiyona için çok hazırlar, kalabalık bir ekiple gideceğiz. Madalyayla dönmek istiyoruz çünkü verdiğiniz emeğin karşılığını görmek istiyoruz. Bayrağımızın orada olması, Türk sporunun orada olması bir prestij sağlıyor bize. Triatlon olarak dünyada prestij açısından iyi noktalara geldik. Ülkemizi her organizasyonda temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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