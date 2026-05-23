Milli triatlet Sinem Servera, Asya Kupası'nda altın madalya kazandı
Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'deki Asya Triatlon Kupası'nda sprint kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.
Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de düzenlenen Asya Triatlon Kupası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun Lianyungang ayağında sporcular sprint kategorisinde yarıştı.
Elit kadınlarda mücadele eden Sinem, yarışmayı 1. sırada tamamlayarak kürsünün zirvesinde yer aldı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel