Milli tenisçiler, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda 2. turda elendi

Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda genç çiftler kategorisinde 2. turda elendi. Çeyrek finale yükselen para tenisçi Ahmet Kaplan ise mücadelesine devam ediyor.

Milli tenisçiler Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'na 2. turda veda etti.

Melbourne kentindeki organizasyonda Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık, genç çiftler kategorisinde korta çıktı.

Koşaner-Şık çifti, 2. turda Ceban-Fileratov ikilisine karşı 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Ahmet Kaplan çeyrek finalde

Para tenisçi Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

İlk turda İngiliz rakibi Andy Lapthrone'u 6-4 ve 7-5'lik setlerle yenen Ahmet, çeyrek finalde Brezilyalı Leandro Pena ile karşılaşacak.

Ahmet, Hollandalı Sam Schroder ile katıldığı çiftler kategorisinde ise Sasson-Vink ikilisine kaybederek çeyrek finalde elendi.

