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Zeynep Sönmez, Nottingham'da İkinci Tura Yükseldi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Nottingham Açık Turnuvası ilk turunda dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İngiltere'nin Nottingham şehrinde düzenlenen Nottingham Açık Turnuvası'nın ilk turunda turnuvanın iki numaralı seribaşı Kanadalı Leylah Fernandez'i 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

İngiltere'nin Nottingham kentinde çim kortta düzenlenen WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık Turnuvası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk turda turnuvanın iki numaralı seribaşı dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaştı. Sönmez, Ferdandez'i 6-4, 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya sıralamasının 61'inci basamağındaki Sönmez, ikinci turda İsviçreli Viktorija Golubic ile Amerikalı Sofia Kenin maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA
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