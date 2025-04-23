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Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'tan Elendi

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'tan Elendi
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22 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Belinda Bencic'e yenilerek turnuvaya veda etti. Ana tabloya giren ilk Türk tenisçi olmayı başaran Zeynep, 77. sırada yer alıyordu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İsviçreli Belinda Bencic'e yenilerek Madrid Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.

Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası ABD'li Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükselmişti.

Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi olmayı başaran 22 yaşındaki milli sporcu, İsviçreli Belinda Bencic'e ilk seti 6-0, ikinci seti de 6-2 kaybederek organizasyona veda etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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