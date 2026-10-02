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Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de Cina'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi

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Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'deki Jingshan Challenger'da çeyrek finalde İtalyan Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Erel, yarın yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşacak; son 16 turunda seribaşı Michael Zheng'i mağlup etmişti.

Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Yankı Erel, çeyrek finalde dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

Milli tenisçi, yarı finalde yarın bir başka İtalyan tenisçi Mattia Bellucci ile karşılaşacak.

Turnuvadaki performansıyla dikkati çeken Yankı, son 16 turunda 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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