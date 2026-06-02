Haberler

Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ın gençler turnuvasında 3. tura yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

16 yaşındaki milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık gençler kategorisinde 10 numaralı seri başı Ryo Tabata'yı yenerek üçüncü tura yükseldi.

Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.

Paris'te düzenlenen turnuvada elemeleri geçerek ana tabloya yükselen 16 yaşındaki milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, ana tablo ikinci tur mücadelesinde 10 numaralı seri başı Ryo Tabata'yı 6-0, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Turnuvada son 16'ya kalan milli tenisçi, üçüncü turda turnuvanın 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaton Hance ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Giydikleri olay yaratır! Dominik Szoboszlai'den ilginç kombin seçimi

Milyonları kazanıyor, kombinine bakın
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

İki bakandan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Dikkat çeken dosya detayı
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!