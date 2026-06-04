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Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta adını finale yazdırdı

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Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta (Roland Garros) quad tekerlekli sandalye tekler yarı finalinde Hollandalı Sam Schroder'ı 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam finaline yükseldi. 24 yaşındaki milli sporcu, bu alanda finale çıkan ilk Türk tenisçi oldu.

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ( Roland Garros ) finale yükseldi.

Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye tekler yarı final maçında, Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaştı.

Ahmet, büyük turnuvalarda 7 şampiyonluğu bulunan rakibini 2 saat 24 dakika sonunda 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) yenerek kariyerinin teklerdeki ilk grand slam finaline çıktı.

24 yaşındaki Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Milli para tenisçi, finalde ikisi Roland Garros'da (2022, 2023) olmak üzere 8 grand slam kazanan Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Niels Vink'in karşısına çıkacak.

Final mücadelesi, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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