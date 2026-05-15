Milli Tekvandocular 22 Madalyayla Döndü

ALMANYA'DA düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplamda 22 madalya kazanan milli tekvandocular yurda döndü.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda ve önemli başarılara imza atan milli sporcular, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Münih'ten İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen milli tekvandocular, federasyon yetkilileri tarafından karşılandı. 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplamda 22 madalya kazanan milli sporcular, gururlu olduklarını söylediler. Şampiyonada altın madalya kazanan Berkay Erer ise, "Çok mutluyum. İlk defa katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde şampiyon oldum. İnşallah daha büyük başarıları kazanacağım" dedi.

SUDE YAREN UZUNÇAVDAR: DUYGU YOĞUNLUĞU YAŞADIM

Finalde şampiyonluğu kaçırarak gümüş madalya kazanan ve göz yaşlarına hakim olamayan Sude Yaren Uzunçavdar, "Son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Orada aslında ağlamamın sebebi finalde 2'nci rauntta rakibimin kafasına normalde 3 puan getirecek bir vuruş gerçekleştirdim. Ama bu skora yansımadı. Orada da hakem kararını kullanmadığı için otomatik olarak maç 3-3'den diğer taraf kazandı. Normalde skorun 6-3 olması gerekiyordu. Bu şekilde olduğu için öyle bir duygu yoğunluğu yaşadım ve ağladım. Sağ olsun sayın Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya beni teselli etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin benimle olduğunu ve benden olimpiyatlarda altın madalya istediğini söylediler. Bu sözler beni çok motive etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı