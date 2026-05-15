Milli tekvandocular Avrupa şampiyonluklarını "Erik Dalı" oynayarak kutladı
Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan milli tekvandocular, başarılarını "Erik Dalı" oynayarak kutladı.
Münih şehrindeki şampiyonada toplamda 22 madalya alan ve 5 ayrı dalda takım şampiyonluğuna ulaşan Türkiye, organizasyona damga vurdu.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile milli sporcular, Ankara oyun havalarından "Erik Dalı" oynayarak coşkulu anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki