Haberler

Türk Tekvandosu Avrupa'da Zirvede: Kadın Milli Takımı ve Paralimpik Takım Şampiyon Oldu

Türk Tekvandosu Avrupa'da Zirvede: Kadın Milli Takımı ve Paralimpik Takım Şampiyon Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olurken, Paralimpik Tekvando Milli Takımı genel, erkekler ve kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Kadın takımı 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Paralimpik takım ise 3 altın, 2 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile üst üste üçüncü kez zirveye çıktı. Türkiye, iki şampiyonada toplam 22 madalya alarak büyük başarı elde etti.

KADIN Tekvando Milli Takımı, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

Kadın Tekvando Milli Takımı, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Milli takım şampiyonayı, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı ve Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Merve Dinçel Kavurat ile Elif Sude Akgül altın, Emine Göğebakan ile Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş Aydın ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, para tekvandoda genel klasmanda Almanya'da 3 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 14 madalya alarak Avrupa'nın zirvesine 2022 ve 2024'ten sonra üst üste 3'üncü defa yerleşti.

Paralimpikte madalya kazanan isimler şu şekilde:

"Mahmut Bozteke (Erkekler 63 kilo), Yusuf Yünaçtı (Erkekler 70 kilo), Gamze Özcan (Kadınlar 57 kilo) altın, Nurcihan Ekinci Gül (Kadınlar 47 kilo), (Kadınlar Meryem Betül Çavdar (Kadınlar 52 kilo) gümüş madalya, Büşra Emire (Kadınlar 47 kilo), Tuana Çelik (Kadınlar 57 kilo), Zehra Orhan (Kadınlar 65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (Kadınlar +65 kilo), Ali Can Özcan (Erkekler 58 kilo), Hamza Tarhan (Erkekler 58 kilo), Emre Bulgur (Erkekler 80 kilo), Adem Arda Özkul (Erkekler +80 kilo) ve Osman Ertürk (Erkekler +80 kilo)"

Türkiye, 1976 yılından bu yana yapılan Avrupa şampiyonalarında toplamda 66 altın madalyaya ulaşarak zirveye yerleşti. Toplamda 64 madalyada kalan İspanya'yı geride bırakan Türkiye, bu alanda da da zirvede yer aldı.

TÜRKİYE, ALMANYA'DAN 22 MADALYAYLA DÖNDÜ

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8, 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda ise 14 madalya alan milli sporcular, aldıkları altın madalyalarla 5 kez İstiklal Marşı'nı dinletmeyi başardı.

ERİK DALI OYNAYARAK KUTLADILAR

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olan milli tekvandocular, başarılarını "Erik dalı" oynayarak kutladı. Münih şehrindeki şampiyonada toplamda 22 madalya alan ve 5 ayrı dalda takım şampiyonluğu alan Türkiye, organizasyona damga vurdu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile birlikte milli sporcular, Ankara oyun havalarından olan "Erik dalı" oynadı. Büyük bir coşku yaşayan sporcular, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler

Kardeş ülke savaşa hazırlanıyor
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var

Dikkat çeken kelepçe detayı! Kameralara saniye saniye yansıdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu

Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti

Hastalığına çare arıyordu! Eşiyle birlikte feci şekilde can verdi
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu