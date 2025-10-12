A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ın konuğu oldu.

6-1'LİK DEV ZAFER

Vasil Levski Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çaldı. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlendi. Milliler, ikinci yarıda bulduğu 5 golle Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

TARİHTE BİR İLK

Bu sonucun ardından milliler, tarihte bir ilki başardı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, daha önce deplasmanda hiç yenemediği Bulgaristan'ı ilk kez mağlup etti. Milliler, deplasmanda Bulgaristan ile daha önce 11 kez karşılaşmış ve 3 beraberlik, 8 mağlubiyet almıştı.