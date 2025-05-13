Milli Taekwondocular Bronz Madalya Kazandı
Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcular Eylüz Duru Varlık ve Ramazan Sevinç bronz madalya kazanarak Türkiye'nin toplam madalya sayısını 5'e çıkardı.
Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcular Ramazan Sevinç ve Eylül Duru Varlık bronz madalya kazandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek şampiyonanın dördüncü gününde kızlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık ve erkekler 65 kiloda Ramazan Sevinç bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, şampiyonada 4 gün sonunda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyaya ulaştı. Şampiyonanın son gününde 4 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor