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Milli Taekwondocu Yasin Çimen, Deaflympics'te Türkiye'yi Temsil Edecek

Milli Taekwondocu Yasin Çimen, Deaflympics'te Türkiye'yi Temsil Edecek
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Kayserili taekwondocu Yasin Çimen, Türkiye şampiyonu oldu ve Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli Taekwondocu Yasin Çimen, Türkiye şampiyonu olarak Tokyo'da düzenlenecek Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kayserili Yasin Çimen, Olimpiyat vizesi aldı. Kayseri YayTanSay Kulübü sporcusu Yasin Çimen, 14-15 Nisan'da Ankara'da düzenlenen İşitme Engelliler Milli Takımlar Türkiye Seçmeleri'nde 80 Kg'da rakiplerini geride bıraktı. Bu başarının ardından 2025 yılı Aralık ayında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek Deaflympics İşitme Engelliler Taekwondo Olimpiyatları'nda Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli takım ve YayTanSay Kulübü antrenörü Yavuz Sayan, milli sporcu Yasin Çimen'in gösterdiği başarıdan dolayı kendisini tebrik ederek olimpiyatlarda da madalya temennisinde bulundu. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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