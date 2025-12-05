Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda millilerden iki gümüş

Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular Ömer Furkan Körpe ve Sıla Irmak Uzunçavdar gümüş madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 4 sporcu mücadele ederken erkekler 74 kiloda Ömer Furkan Körpe ve kadınlar 53 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ömer Furkan Körpe, son 16 turunda bağımsız sporcu Muslim Akhtaev, çeyrek finalde Tunus'tan Mohamed Aziz Hamdi, yarı finalde Bosna Hersek'ten Benjamin Husic'i yendikten sonra finalde İran'dan Radin Zeinali'ye yenilerek ikinciliği elde etti.

Sıla Irmak Uzunçavdar, son 32 turunda Kenya'dan Alice Stacy Dock, son 16 turunda Kazakistan'dan Aidana Sundetbay, çeyrek finalde Mısır'da Jana Khattab, yarı finalde Yunasistan'dan Magdalini Klakala'yı geçtikten sonra finalde İran'dan Mobina Nematzadeh'e mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye, üç gün sonunda 3 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 5 madalyaya ulaştı.

Üçüncü gün mücadele eden sporculardan kadınlar 67 kiloda Ceren Çetinel ve erkekler 54 kiloda Kaan Yelaldı şampiyonaya son 32 turunda veda etti.

Şampiyonanın son gününde dört sporcu tatamiye çıkacak. - İSTANBUL