Milli sporculardan, Jujitsu Dünya Contact Şampiyonası'nda 27 madalya
Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Jujitsu Dünya Contact Şampiyonası'nı milli sporcular, 2'si altın 27 madalyayla tamamladı.
Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Muaythai ve Jujitsu Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan uluslararası organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 28 ülkeden 362 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Şampiyonada milliler, 2 altın, 7 gümüş, 18 bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak