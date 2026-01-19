Haberler

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, 2026 Kış Olimpiyatları'na kota aldı

Milli kayakla atlamacılar Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Türkiye, kayakla atlama branşında bu olimpiyatlarda iki sporcu ile temsil edilecek.

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından yayımlanan olimpik sıralama listesine göre milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in, İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda "kayakla atlama" branşında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kayakla atlama branşında ilk kez kış olimpiyatlarına iki sporcu ile kota elde ettiği vurgulandı.

