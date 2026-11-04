Milli sporcular İstanbul'da 7 madalya kazanırken dünya rekorlarına imza attı

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Milli sporcular, İstanbul'da düzenlenen IBSA Powerlifting ve Bench Press Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda "bench press" ve "powerlifting" kategorilerindeki müsabakalar tamamlandı.

Gülistan Özdemir, 60 kiloda dünya rekoru kırarak bu kategorilerde 2 altın madalya elde etti.

Bircan Şimşek ise +100 kiloda dünya rekorlarıyla 2 altın madalyanın sahibi oldu.

67,5 kilo sıkletinde mücadele eden Döndü Kanat da iki gümüş madalya aldı. Milli sporcu ayrıca master kategorisinde kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Kaynak: AA