Milli sporcular İstanbul'da 7 madalya kazanırken dünya rekorlarına imza attı

Milli sporcular İstanbul'da 7 madalya kazanırken dünya rekorlarına imza attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'daki IBSA Powerlifting ve Bench Press Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda yarışan milli sporcular 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Müsabakalarda dünya rekorları kırılırken 60 kiloda ve +100 kiloda ikişer altın madalya kazanıldı.
Milli sporcular, İstanbul'da düzenlenen IBSA Powerlifting ve Bench Press Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda "bench press" ve "powerlifting" kategorilerindeki müsabakalar tamamlandı.
Gülistan Özdemir, 60 kiloda dünya rekoru kırarak bu kategorilerde 2 altın madalya elde etti.
Bircan Şimşek ise +100 kiloda dünya rekorlarıyla 2 altın madalyanın sahibi oldu.
67,5 kilo sıkletinde mücadele eden Döndü Kanat da iki gümüş madalya aldı. Milli sporcu ayrıca master kategorisinde kürsünün üçüncü basamağına çıktı.