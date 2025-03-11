MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP, CHP'ye tüm kapıları kapattı! Görüşmek için tek bir şartları var
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı

Trump, tehditle boyun eğdirdi! Geri adım attılar
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Milli Sporcular IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Tur Atlattı

Milli Sporcular IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Tur Atlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da devam eden IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Ayşen Taşkın, Gizem Özer, Esmanur Lök, Büşra Işıldar ve Hatice Akbaş, rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.

IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Ayşen Taşkın, Gizem Özer, Esmanur Lök, Büşra Işıldar ve Hatice Akbaş tur atladı.

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası müsabakaların üçüncü gününde milli sporcular ringe çıktı. 50 kg'da mücadele eden Ayşen Taşkın, Vietnamlı rakibi Thi Ngoc Tran Nguyen'i mağlup ederek tur atladı. 60 kg'da Gizem Özer, Tajikistanlı rakibi Shoira Zulkaynarova'yı 5-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı. 63 kg'da mücadele eden Esmanur Lök ise İspanyol rakibi Mariana Soto Torres ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden Esmanur, son 16 turuna yükseldi. 81 kg'da Büşra Işıldar, Alman Sarah Alexandra Scheurich'i yenerken; 54 kg'da Hatice Akbaş ise Moldovalı rakibi Iulia Coroli'yi nakavt ederek son 16 turuna yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
img

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
img

27 dakikada tarihine geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü

4 çocuk annesi kadın vahşice katledildi
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: Hakem iftar molasını yanlış verdi

Hakem iftar molasını yanlış verdi, devreye Orkun girdi
Bahçeli ile görüşmek isteyen İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı

Bahçeli'yle görüşmek isteyen İmamoğlu'na soğuk duş
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.