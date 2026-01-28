Haberler

Dünya Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası yarın ABD'de başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, 1 Şubat'a kadar ABD'nin Salt Lake City kentinde düzenlenecek. Türkiye'yi milli sporcular temsil edecek.

Milli sporcuların da madalya mücadelesi vereceği Dünya Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, ABD'de yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonuna göre Salt Lake City kentinde düzenlenen organizasyon 1 Şubat Pazar gününe kadar sürecek.

Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Muhammed Bozdağ, Yusuf Miraç Uludağ, Muhammet Doğukan Erdoğan, Berat Efe Dal, Nisa Nur Fidan ve Derya Karadağ temsil edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti

Yine yaptı yapacağını! Bu görüntü Trump'ın uykularını kaçıracak
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...