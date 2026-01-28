Dünya Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası yarın ABD'de başlayacak
Dünya Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, 1 Şubat'a kadar ABD'nin Salt Lake City kentinde düzenlenecek. Türkiye'yi milli sporcular temsil edecek.
Milli sporcuların da madalya mücadelesi vereceği Dünya Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, ABD'de yapılacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonuna göre Salt Lake City kentinde düzenlenen organizasyon 1 Şubat Pazar gününe kadar sürecek.
Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Muhammed Bozdağ, Yusuf Miraç Uludağ, Muhammet Doğukan Erdoğan, Berat Efe Dal, Nisa Nur Fidan ve Derya Karadağ temsil edecek.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor