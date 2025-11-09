Haberler

Milli Sporcular Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Kahire'de düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Büyükler Dünya Şampiyonası'nda, milli sporcular Damla Köse ve Mert Nalbant 10 metre havalı tüfek karışık takım yarışmasında bronz madalya kazandı.

ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Büyükler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Damla Köse ve Mert Nalbant'tan oluşan 10 metre havalı tüfek karışık takımı bronz madalya kazandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Büyükler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde, 10 metre havalı tüfek karışık takım yarışmaları gerçekleştirildi. 40 ülkeden toplam 66 takımın mücadele ettiği müsabakada milli sporcular Damla Köse ve Mert Nalbant, sıralama müsabakasında attıkları 634.2 puanla 3. sırada yer alarak bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Madalya maçında İtalya'yı 16-10'luk skorla mağlup eden milliler, Dünya Şampiyonası tarihinde 10 metre havalı tüfek karışık takım kategorisindeki ilk madalyayı kazandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
