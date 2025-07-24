Milli Sporcular Bronz Madalya Kazandı

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Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli atıcı Elif Berfin Altun ve milli atlet Muhammed Enes Yalçın bronz madalya kazandılar. Elif, 10 metre havalı tüfek solo kadınlar disiplininde madalya elde ederken, Enes ise 800 metre kategorisinde jüri kararıyla bronz madalya kazandı.

Milli sporcular Elif Berfin Altun ile Muhammed Enes Yalçın, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) birer bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre; başkent Üsküp'teki organizasyonda milli atıcı Elif Berfin Altun, 10 metre havalı tüfek solo kadınlar disiplininde bronz madalyanın sahibi oldu. EYOF 2025'teki ikinci madalyasını kazanan Elif Berfin, bu sonuçla 2027 Avrupa Oyunları kotası elde etti.

Milli atlet Muhammed Enes Yalçın ise erkekler 800 metre kategorisinde jüri kararı sonucunda bronz madalya kazandı. Enes Yalçın üçüncü götürdüğü yarışın son metrelerinde rakibinin müdahalesiyle yere düşmüştü.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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