Milli Sporcular Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda erkekler trap kategorisinde yarışan milli sporcular, puan toplamına göre bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Chateauroux kentindeki organizasyonda erkekler trap müsabakaları yapıldı.

Milli sporcular Murat İlbilgi, Nedim Tolga Tunçer ve Yavuz İlnam, bireysel skorları toplamında 359 puana ulaşarak ekip halinde bronz madalya aldı.

Öte yandan kadınlar trap kategorisinde yarışan Rümeysa Pelin Kaya ise elemelerde 6. olarak yükseldiği final atışlarını 5. sırada tamamladı.