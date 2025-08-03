Milli Sporcular Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Fransa'nın Chateauroux kentinde düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda Türkiye'nin erkekler trap takımı, toplamda 359 puanla bronz madalya elde etti. Kadınlar trap kategorisinde ise Rümeysa Pelin Kaya, finalde 5. sırayı aldı.

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda erkekler trap kategorisinde yarışan milli sporcular, puan toplamına göre bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Chateauroux kentindeki organizasyonda erkekler trap müsabakaları yapıldı.

Milli sporcular Murat İlbilgi, Nedim Tolga Tunçer ve Yavuz İlnam, bireysel skorları toplamında 359 puana ulaşarak ekip halinde bronz madalya aldı.

Öte yandan kadınlar trap kategorisinde yarışan Rümeysa Pelin Kaya ise elemelerde 6. olarak yükseldiği final atışlarını 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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