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Milli Sporcular 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli Sporcular 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
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Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca, 21 yaş altı kategorisinde Mustafa Oğuz Ceylan yarı finale yükseldi.

Milli sporcular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, " İspanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı." denildi.

Şampiyonada 21 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Oğuz Ceylan'ın ise yarı finale yükseldiği ifade edildi.

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Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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