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Milli pentatloncu Tulya Kesebir, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

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Milli sporcu Tulya Kesebir, İspanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Tulya Kesebir, İspanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde yapılan organizasyonda milli sporcu Tulya Kesebir, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Açıklamada, "Şampiyona boyunca sergilediği başarılı performansla kürsüye çıkma başarısı gösteren milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, bu önemli başarıda emeği bulunan antrenörlerimize ve teknik ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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