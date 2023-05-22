Milli sporcu Naz Arıcı, beşinci kez dünya şampiyonluğunu sırtladı

Halk tarafından 'Altın Kuğu' lakabıyla anılan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu Naz Arıcı, beşinci kez dünya şampiyonu oldu.

Almanya'nın Oberstdorf bölgesinde 15-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Masterlar Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na katılan Naz Arıcı, Gold Kadınlar kategorisinde beşinci dünya şampiyonluğunu göğüsledi.

Altın Kuğu çifte bayram yaşattı

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Naz Arıcı, "Böylesine özel ve anlamlı bir günde bu başarıyı göğüslemek gurur verici" dedi. 6 Şubat Maraş depremleri ile ülkenin büyük bir yıkım yaşadığını ve hayatını kaybedenler için yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren Arıcı, "Ülke olarak çok zor ve acı günler yaşıyoruz. Böylesine anlamlı bir günde şampiyonluğu kazanmam beni çok mutlu etti. Tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor ve aldığım şampiyonluğu Türk halkına armağan ediyorum" dedi.

Naz Arıcı Türk Bayrağını gururla dalgalandırıyor

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcusu Naz Arıcı'nın buz pateni branşına damga vurduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de sanat ve sporun gelişimi için 2009 yılından bugüne durmaksızın çalışıyoruz. İlçemizin dört bir yanına 5 yıldızlı spor tesisleri kazandırdık ve gerek spor kulübümüz gerekse spor tesislerimizde gençlerimize spora yönelme ve kendini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Sporun tüm branşlarına önem veriyoruz. Naz Arıcı Yenimahalle'nin ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyuruyor ve Türk Bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Sporcumuzu kazandığı bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyor, kendisini yetiştiren spor eğitmenine de yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA