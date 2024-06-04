Üye Girişi
Haberler

Milli Sporcu Aysel Özgan, Avrupa Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya şampiyonu milli sporcusu Aysel Özgan, Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen şampiyonada, 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden Özgan, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Daha önce dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu kategoride zirveye çıkan ilk Türk kadın sporcu olan Özgan, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün dünya şampiyonu milli sporcusu Aysel Özgan bu kez de Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı.

İspanya'nın Granada kentinde 30 Mayıs'ta başlayan ve 7 Haziran'a kadar devam edecek organizasyonda 10 metre havalı tabanca P2 (SH1) kategorisinde mücadele eden Aysel Özgan, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Daha önce dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu kategoride zirveye çıkan ilk Türk kadın sporcu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Şampiyonada elemeleri dördüncü olarak tamamlayan Aysel Özgan, final atışlarında ise zirveye çıkmayı başardı. Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, final atışlarında 234,9 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Daha önce 2008, 2012, 2016 ve 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Belediyesporlu Aysel Özgan, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na da katılmaya hak kazanmıştı.

Aysel Özgan'ın kazandığı başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Kulübümüz sporcularının hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri dereceler bizleri gururlandırıyor. Sporcumuz Aysel Özgan'ı kazandığı başarı nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.

Haberler.com / Vedat Yücebaş - Spor

Granada İspanya Dünya Bursa Spor Haberler

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Bakmadan Geçme

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title