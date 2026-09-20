Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Olimpiyat'ta galibiyetle dünyada ilk 20'ye girdi

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Olimpiyat'ta galibiyetle dünyada ilk 20'ye girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Satranç Federasyonu açıklamasına göre 15 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda bugün oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye giren milli sporcu, federasyon tarafından tebrik edildi.
Milli satranç sporcusu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki genç milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde bugün oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye giren Yağız Kaan, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcuyu tebrik etti.
Kaynak: AA