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Satranç oyuncusu Tuana Abak, 14 yaş grubunda dünya 3'üncüsü oldu

Satranç oyuncusu Tuana Abak, 14 yaş grubunda dünya 3'üncüsü oldu
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İtalya'da düzenlenen Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Tuana Abak, 14 yaş kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Tuana Abak, 14 yaş kadınlar kategorisinde bronz madalya aldı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Montesilvano kentinde düzenlenen organizasyonda 18, 16, 14 yaş gruplarındaki sporcular, genel ve kadınlar kategorilerinde yarıştı. Şampiyonada Türkiye'yi 13 satranç oyuncusu temsil etti.

14 yaş kadınlarda hamle yapan Tuana, 11 tur sonunda topladığı 8,5 puanla dünya 3'üncülüğünü elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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