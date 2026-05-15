Milli pentatlet İlke Özyüksel, Bulgaristan'da finale yükseldi

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. etap yarışlarında finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Pazarcık kentindeki organizasyonda yarışan İlke Özyüksel, elemeler ve yarı final etaplarını geçerek final bileti aldı.

A Grubu yarı final müsabakalarını ilk sırada tamamlayan milli sporcu, 17 Mayıs Pazar günü, final etabında mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türk modern pentatlonunun olimpiyat hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Türk sporunun gurur kaynaklarından biri olduğunu aktaran Aydın, "Bulgaristan'da da bayrağımızı en iyi şekilde temsil ediyor. Finalde de başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.