Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Kupası'ndaki ilk altın madalyasını kazandı
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında kadınlarda altın madalya kazandı. 1459 puanla zirvede yer alan İlke, kariyerindeki ilk Dünya Kupası altınını elde etti.
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında kadınlarda altın madalyanın sahibi oldu.
Pazarcık kentindeki organizasyonda kadınlar final etabında mücadele eden İlke, 18 sporcu arasında 1459 puanla zirvede bitirdi.
Ay-yıldızlı sporcu, bu sonuçla Dünya Kupası kadınlar kategorisinde ilk altın madalyasını kazandı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel