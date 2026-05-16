Haberler

Milli pentatlet Eren Kıvanç Taşyaran, Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında finale yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran, yarı finalde grubunu 2. sırada tamamlayarak finale yükseldi. Kadınlarda İlke Özyüksel Mihrioğlu da finale kalmıştı.

Milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında finale yükseldi.

Pazarcık kentindeki organizasyonda elemeler ve yarı final etaplarını geçen Eren Kıvanç, finalde yarışmaya hak kazandı.

Milli pentatlet, yarı final mücadelesinde grubunu 18 sporcu arasında 1554 puanla 2. sırada tamamladı.

Erkekler kategorisinde yarın yapılacak finalde, 18 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu da kadınlarda adını finale yazdırmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu

Odaya giren otel personeli korkunç manzara ile karşılaştı

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım

Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!