Milli pentatlet Eren Kıvanç Taşyaran, Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında finale yükseldi
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran, yarı finalde grubunu 2. sırada tamamlayarak finale yükseldi. Kadınlarda İlke Özyüksel Mihrioğlu da finale kalmıştı.
Pazarcık kentindeki organizasyonda elemeler ve yarı final etaplarını geçen Eren Kıvanç, finalde yarışmaya hak kazandı.
Milli pentatlet, yarı final mücadelesinde grubunu 18 sporcu arasında 1554 puanla 2. sırada tamamladı.
Erkekler kategorisinde yarın yapılacak finalde, 18 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar