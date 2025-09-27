Haberler

Milli Para Yüzücülerden Dünya Şampiyonası'nda 10 Madalya

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak 73 ülke arasında 12. sırada yer aldı. Defne Kurt, Türk spor tarihinde bir ilke imza atarak 5 farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu.

Milli para yüzücüler, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, toplam 10 madalya ile 73 ülke arasında 12. sırada yer aldı.

Milli para yüzücü Defne Kurt, 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışıkta altın madalya elde ederek Türk spor tarihinde bir ilki başardı.

Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstünde gümüş, 50 metre kelebek kategorisinde ise bronz madalya kazandı.

Kadınlar 50 metre sırtüstü kategorisinde Sümeyye Boyacı, erkekler 200 metre serbest stilde Umut Ünlü, 100 metre sırtüstünde ise Turgut Aslan Yaraman, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'la karşılaşacak Liverpool'da hüsran! İlk kez yenildi

Galatasaray maçı öncesi dünya devinde hüsran
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi

4 maçlık serüveni sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.