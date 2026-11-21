Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın 2. gününde mücadele eden milli sporcular, 2'şer altın ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen organizasyonun 2. günündeki müsabakalar tamamlandı.

Milli sporculardan Mahmut Bozteke, K44 erkekler 63 kilo finalinde karşılaştığı İsrail'den Adnan Milad'ı yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan ve sonuncusu 2026'da olmak üzere 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Mahmut, dünya şampiyonasındaki ilk altın madalyasını elde etti. Milli sporcu böylece Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlar şampiyonu ünvanını aynı anda ele geçirdi.

K41 kadınlar 65 kiloda tatamiye çıkan Nisanur Yiğit de dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Gamze Özcan, K44 kadınlar 57 kilo, Fatih Gültekin ise K41 erkekler 70 kiloda bronz madalya aldı.

Bu sonuçlarla milli sporcuların 2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 7'ye (3 altın, 1 gümüş, 3 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA