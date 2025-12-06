Haberler

Milli para sporcu Abdullah Öztürk evlendi
Güncelleme:
Paralimpik oyunlarda iki altın madalyası bulunan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, evlendi.

Altındağ Kültür Sarayı'ndaki düğün töreninde Abdullah Öztürk, hayatını Sedef Yücedağ ile birleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telgrafla Öztürk çiftine "mutluluk" diledi.

Çiftin nikah şahitliğini, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, dünya şampiyonu eski güreşçi Selçuk Çebi, Abdullah'ın antrenörü İlhami Kılınçkaya, paralimpik şampiyonu Gizem Girişmen yaptı.

Düğün törenine spor camiasından çok fazla davetli katıldı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
